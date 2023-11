Jowa pinauuwi na: Zeinab sobrang sabik kay Bobby Ray

‘Nagmamakaawa’ na si Zeinab Harake sa kasintahang si Bobby Ray Parks, Jr. na umuwi na ng bansa matapos hindi maging complete ang Halloween get-up niya at ng dalawang anak

Kabilang si Zeinab sa Pinoy celebrities na nakibahagi sa Halloween season ngayong taon kung saan ‘The Addams Family’ ang inspirasyon ng costumes nila ng mga anak.

Sa ibinahaging ilang larawan mula sa pictorial nila ng mga anak, kulang ng isa ang kanilang version ng ‘The Addams Family’ dahil wala ang tatay ng mga Addams.

Hindi nagawang makumpleto ang costume theme ni Zeinab at maibida nang todo ang kanyang paandar dahil wala nga si Bobby Ray.

Kasalukuyang nasa Japan ang basketbolista para sa isang season basketball league doon.

Pero palagi namang nakatutok si Bobby Ray sa mga ganap ni Zeinab gaya na lamang ng Halloween get-up nito.

Ani Bobby Ray, “Yall kill’t this bel, wish I was there, I love you so much. Great job @lucas_harake & @zebbiana_harake. See yall soon.”

Sa tugon ni Zeinab, ramdam ang pagkasabik niya sa kasintahan at tila nagmamakaawa na itong umuwi na sa kanilang piling si Bobby Ray.

“@ray1parks ikaw lang kulang di kumpleto pag wala ka uwi kana daddy we miss you.”

Ang sweet!

(Rey Pumaloy)