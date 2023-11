John Paul Gabunilas dadayo sa Japan para makipagsapakan

BABAWI sa nagdaang masaklap na pagkabigo si ARQ Boxing stable bet John Paul “Angas ng Cebu” Gabunilas laban sa undefeated Japanese boxer Kanamu Sakama para sa eight-round flyweight battle na isa sa mga handog na undercard sa super-bantamweight unification at undisputed title bout nina Marlon “Nightmare” Tapales at Naoya “The Monster” Inoue sa Disyembre 26 sa Ariake Arena sa Tokyo, Japan.

Matapos ang walong sunod na panalo ay nabulilyaso ang nagdaang laban ni Paul sa heavy-hitter na si Miel “Silent Assassin” Fajardo para sa Oriental and Pacific Boxing Federation light-flyweight bout nitong nagdaang Agosto 15 na nagtapos lamang sa first-round technical knockout sa Hoops Dome sa Lapu Lapu City.

Makakasagupa ng 23-anyos na Cebuano boxer ang World Boxing Association (WBA) top 14 at Japan Boxing Commission Japanese Youth light-fly titlist na si Sakama (8-0, 7KOs) bilang comeback bout na unang beses sasabak sa Japan.

Todo ang paghahanda ni Gabunilas na sinasanay nang husto ni strength and conditioning trainer Roger Justine Potot para makuha ang inaasam na kondisyon at lakas sa darating na laban.

Bago ang nakuhang pagkatalo kontra Fajardo, anim na boksingero mula sa walong laban nito ang nagawang patumbahin ni Paul simula kina Gary Rojo, Maurino Agum, Jonathan Almacen, Clyde Azarcon, Ruben Dadivas at Indonesian Wandi Priman Hulu.

Tiyak na aabangan ang isang dumadagundong na knockout victory sa sagupaan nina Gabunilas (10-2, 7KOs) at Sakama dahil sa parehong knockout finisher ang mga ito na parte ng nakalinyang anim na undercard bout para sa post-Christmas matches sa tinaguriang “Land of the Rising Sun.”

(Gerard Arce)