JK bumagsak sa ospital

Naospital ang singer- songwriter-actor na si Juan Karlos.

Sa kanyang social media ay ibinihagi ng ‘Senior High’ star ang kanyang photo na nakahiga sa hospital bed.

Biro pa niya sa kanyang post, na ang look niya sa ospital na nakasuot ng hospital gown ay ang kanyang Halloween costume ngayong taon.

Kahit na nasa ospital ay cool pa rin si Juan Karlos na naka-rock hand sign pa sa kanyang pinost na photo.

Umulan naman ng get well soon wishes and comments ang nasabing post ni Juan Karlos.

Isa sa nagkomento ay ang second daughter nina Sharon Cuneta at former Senator Kiko Pangilinan na si Miel Pangilinan.

“Hala (with crying emoji),” ang naging komento nito.

Wala namang public comment ang co-stars niya sa ‘Senior High’.

Samantala, excited na ang kanyang fans sa kanyang Christmas song na lalabas ngayong buwan.

Exciting!

(Byx Almacen)