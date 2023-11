Nakatakdang magsagawa ng joint session ang Kongreso sa Sabado, Nobyembre 4 kung saan magtatalumpati si Japanese Prime Fumio Kishida.

Ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, ang pagbisita ni Prime Minister Kishida ay magpapapalakas ng kooperasyon sa pagitan ng dalawang magkaalyadong bansa. Karanganan din aniya na maging pa­nauhin ng Kongreso ang pagbisita ni Fumio.

“We look forward to the address of a leader of a nation that is a robust trading partner, a strong security ally, a lending hand during calamities, and an investor in Phi­lippine progress,” sabi ng Senate President.

Aniya, ang Japan ang pinakamalaking pinagkukunan ng official development assistance (ODA) ng Pilipinas.

Sa datos mula sa Department of Finance, ang ODA mula sa Japan ay nagkakahalaga ng $14.139 bilyon o P7.77 trilyon sa loob ng 20 taon mula 2001 hanggang 2020. Ito ay 70 porsiyento ng lahat ng $19.656 bilyong kabuuhang bilateral loan portfolio sa katulad ding panahon.

Ang huling dayuhang head of staff na nagtalumpati sa joint session ng Kongreso ay noong Pebrero 2006 nang magtalumpati noon si President Avul Pakir Jainulabdeen Abdul Kalam ng India.

(Dindo Matining)