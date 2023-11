Huwad na enforcer?

May panahon nuon na mas mahal ang halaga ng bote ng softdrinks kaysa sa laman nito. Kaya kung nagtitinda ka nuon ng mga softdrinks, ang isang kailangang puhunanan ng mabigat ay ang halaga ng mga basyo. At alam naman din nating lahat na kapag may halaga, hindi nalalayo ang mga manloloko na nais makaisa sa kapwa. Sa kaso ng mga mahal na basyo ng softdrinks, may partikular na modus na kung tawagin ng mga nakaaalam ay pagrurota ng walang trak.

Ang pakay ng mga taong gumagawa nito ay itakbo ang mga basyo ng sofdrinks mula sa mga tindahan na magtitiwala na ang mga kumukuha ay mga lehitimong kinatawan ng kumpanya ng softdrinks. Kung magtagumpay sila ay ipagbibili nila ang mga ito sa mga may-ari ng tindahan sa mas mababang presyo.

Nuong araw ng halalan para sa barangay at sangguniang kabataan, naka-enkwentro ang aming inarkilang sasakyan ng maaring katulad na sitwasyon mula sa isang nagpapanggap na enforcer. Totoo naman na nagkamali ang aming driver at napasok niya ang isang one-way na kalsada. Bagama’t hindi tamang katwiran, maaring naging dahilan ng pagkakamaling ito ay dahil hindi siya taga-Manila at hindi gaanong sanay sa mga kalsada rito. Nguni’t, ang traffic violation ay traffic violation, maging ano pa man ang dahilan sa likod nito.

Ang nakakagulat lang ay ang kakaibang pamamaraan nitong nanghuhuling ito. Gamit ang kanyang motorsiklo, pinara ang aming sasakyan. Daglian naman ipinara ng aming driver ang sasakyan. Lumapit ang taong pumara sa aming driver at pagbukas ng bintana, walang kaabot-abot, nagsalita siya ng mabilis na “Merry Christmas, Happy New Year, Happy Valentines’s, one-way po ang pinasok ninyo, gusto niyo ng ticket o babayaran ninyo na lang ang penalty?”

Dahil hindi ko naman sasakyan ang gamit at hindi naman ako ang nagmamaneho, pinigilan ko ang sarili kong makialam, bagama’t nakikita at naririnig ko ang buong pangyayari bilang pasahero. Una, nagulat ako sa mga sinabi ng nanghuhuli sa aming driver. Naitanong ko sa sarili ko kung ganito na ba kagarapal ang mga enforcer sa pangingikil. Sa loob-loob ko, dati-rati naman ay may paggalang sa panghuhuli ng mga motorista kahit na sa kalaunan iba rin naman ang pakay nila. Sa pagkakataong ito, tila derechahan na ang labanan. Naitanong ko rin sa sarili ko kung bakit tila nagmamadali ang nanghuhuli.

Nagdududa na ako kung talagang lehitimong enforcer siya. Ang mga gusto kong tanungin sa kanya ay kung taga-anong ahensya ng gobyerno o LGU siya. Naka-jacket siya ng saradong-sarado na ang maaninag lamang ay ang kulay asul na suot niya sa loob. Kung taga-Maynila siya, gaya ng suspecha ng aming driver, gusto kong itanong kung maari ba siyang manghuli sa labas ng Maynila. Nasa teritoryo na kasi kami ng Makati.

Binigyan ng aming driver ng P200 ang nanghuli nguni’t hindi siya nakuntento sa halaga at nagpapadagdag pa. Binigyan siya ulit ng P500 nguni’t tila hindi pa rin siya masaya. Sa puntong ito na nakikiusap ang driver namin, napagpasiyahan ko na makialam at tanungin ang lahat ng mga agam-agam ko. Nung buksan ko ang aking bintana at sinabi ko sa kanya na “Boss, ano po ba ang problema,” dali dali siyang umalis, sumakay sa motor at humarurot palayo. Huwad na enforcer kaya? Magandang pag-ibayuhin ang kampanya ng gobyerno laban sa mga scam na maaring masangkot ito at mga kawani nito.

