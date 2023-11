Hinipan mga kandila: Issa natakot masunog mukha ni James

Inabangan ng fans at media ang muling pagrampa ng magkasintahang James Reid at Issa Pressman sa black carpet ng ‘Opulence Ball 2023’.

Hindi nga binigo ng dalawa ang fans sa bago nilang paandar. Agaw-pansin ang costumes nila, ha!

At kahit na may manipis na telang itim na nakatakip sa itaas ng mukha, kitang-kita pa rin sa mukha ni James ang kaligayahan sa piling ni Issa. All smiles siya habang lumalakad at game na game mag-pose sa harap ng media.

Super flex talaga sila sa publiko ng kanilang relasyon. Halos hindi sila mapaghiwalay, ha!

Medyo dumistansiya lang konti ang younger sister ni Yassi Pressman sa nobyo nang sindihan ng isang kaibigan ang totoong mga itim na kandila na nasa ulo ng singer-actor.

Yes, ‘yung akala ng mga tao sa ball na ordinaryong headdress lang ang suot ni James ay totoong kandila pala at sinindihan nga ito habang kinukuhanan sila ng picture.

Pero nang mapansin ni Issa na tumutulo na sa telang nakatakip sa mukha ng boyfriend ang natutunaw na kandila at napapaso ang face ni James ay bigla niyang hinipan, pinaypayan ng kanyang kamay ang nakasinding candles.

Alerto siya at panay tanong sa kasintahan kung masakit ba ang tulo ng kandila.

Humindi naman si James at niyakap ang nobya sabay hawak sa kamay nito at nagpatuloy na sila sa paglalakad sa black carpet hanggang makapasok sa party venue.