Habang nagpapagaling si Des Cheng! Sisi Rondina babalikatin Choco Mucho Flying Titans

Standings W L

Creamline 4 0

Petro Gazz 3 0

Chery Tiggo 3 1

F2 Logistics 2 1

PLDT 2 1

Choco Mucho 2 1

Akari 3 2

Cignal 2 2

NXLed 1 2

Galeries 0 3

Gerflor 0 4

Farm Fresh 0 5

Mga laro ngayong Huwebes:

(Santa Rosa Sports Complex)

2:00pm — PLDT vs NXLed

4:00pm — Choco Mucho vs Galeries

6:00pm — F2 Logistics vs Petro Gazz

Lalo pang aasahang umangat ang laro ni Cherry Ann ‘Sisi’ Rondina para sa Choco Mucho Flying Titans upang dalhin sa ikatlong panalo kontra kulelat na Galeries Tower High Risers sa 6th Premier Volleyball League (PVL) 2nd All-Filipino Conference ngayong Huwebes sa Santa Rosa Sports Complex sa Santa Rosa, Laguna.

Nais kumawala ng Choco Mucho sa three-way tie kasama ang F2 Logistics Cargo Movers at PLDT High Speed Hitters na pare-parehong may 2-1 kartada at planong sumosyo sa third spot kasama ang Chery Tiggo Crossovers sa maagang agawan ng pwesto sa mabilis na single elimination round.

Alinsunod sa kanyang mga ipinapakitang mga laro sapol nang bumalik sa indoor court, patuloy na pinagbibidahan ng 27-anyos na dating many-time collegiate MVP ang opensiba ng Flying Titans na muling ipapamalas kontra sa Galeries sa ikalawang laro sa alas-4 ng hapon.

Kumamada ang Cebuana high-flyer at dating pambato ng Santo Tomas Golden Tigresses ng double-double sa 18 puntos mula sa 16 na atake kasama ang dalawang service aces, kasama ang 10 excellent digs at limang excellent receptions para walisin ang Cignal HD Spikers, 25-21, 25-19, 25-18.

Nabawasan ng maaasahang manlaalro ang Choco Mucho kay outside hitter Desiree Wynea Cheng kasunod ng ACL knee injury na nakuha nito sa naturang laro.

Tinitignang hahalili sa iniwang pwesto ni Cheng si Isabel Molde sa parehong posisyon para kahalili ni Rondina, gayundin si Regine Arocha.

Gagabay rin panigurtado sa opensiba sina opposite hitters Katrina Tolentino, lefty Caitlin Viray, middle blockers Isable De Leon, Maddie Madayag, Cherry Rose Nunag, Aduke Ogunsanya at Maika Ortiz, habang nakahanda namang maging instrumento sa pagpapatakbo ng opensa sina Jem Ferrer at ace playmaker Deanna Wong.

Nakahanda sa floor defense sina Pangs Ponce at Denden Revilla.

Nananatili namang wala pang pinapanalunang set ang baguhang Galeries sa nagdaang tatlong laro matapos walisin ng Petro Gazz, Chery Tiggo at F2 Logistics.

Sinasandalan ng Galeries sa opensa sina Dimdim Pacres, Norielle Ipac, Mary Anne Esguerra, Roma Doromal, Rapril Aguilar, Fenela Emnas at Carlota Hernandez.

(Gerard Arce)