Comelec problemado sa mga nWalang pang maisagot ngayon ang Commission on Elections (Comelec) kung paano makakapagsilbi ang mga persons deprived of liberty (PDL) na nanalo sa tinakbuhang puwesto sa nakaraang Barangay and Sangguniang Kabataan elections.

Ayon kay Comelec spokesperson Rex Laudiangco, makikipag-ugnayan pa sila sa Department of the Interior and Local Government at Department of Justice kung paano makakapagtrabaho ang mga PDL sa kanilang nasasakupan.

“Mag-uusap-usap ang DILG at ang Comelec pati na rin po ang DOJ dahil po under ng DOJ po ang [Bureau of Corrections] at under naman po ng local governments ang ating mga city, municipal, at provincial jails,” wika ni Laudiangco.

“Titingnan po natin ‘yan pero ang sabi nga po ni Chairman [George] Garcia, kung hindi naging imposible ang pagtakbo, hindi na­ging imposible ang pagkakuha ng boto ay baka naman po hindi imposible ang pamamahala ng wala physically doon sa kanilang mga barangay,” saad pa niya.

Kabilang sa mga pag-uusapan ay kung paano makikipag-ugnayan ang PDL sa kanyang consti­tuents, gayundin sa mga kapwa opisyal ng barangay dahil bawal silang gumamit ng cellphone at iba pang electronic device habang nasa kulungan.

“Ngayon pa lamang po natin ma-expe­rience kung paano po mamamahala sa barangay ang ating mga PDL na outside of their area of jurisdiction at hindi po sila makatungtong doon po sa kanilang mga barangay halls,” ani Laudiangco.analong PDL