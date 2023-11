Chrome Bell nagbabatak

PARANG nag-ensayo lang si Chrome Bell nang manalo ito sa Philracom Rating Based Handicapping System na inilarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas nitong Martes ng hapon.

Ipinuwesto ni former Philippine Sportswriters Association (PSA) Jockey of the Year awardee Jonathan Basco Hernandez si Chrome Bell sa pangalawa sa largahan.

Sinundan lang muna ni Chrome Bell ang matulin sa arangkadahan na Winter On Fire pero pagsapit ng far turn ay lumapit na sa unahan ang winning horse.

Pagdating ng huling kurbada ay magkapanabayan na sa unahan sina Chrome Bell at Winter On Fire, pagsapit ng rektahan ay kinuha na ni star jockey Hernandez ang unahan.

Inirehistro ni Chrome Bell ang tiyempong 1:11.6 minuto sa 1,200-meter race sapat upang hamigin ng Bell Racing Stable ang P10,000 added prize.

Terserong dumating si Chocolate Thunder habang pumang-apat si True History na sinakyan ni Kelvin Abobo.

(Elech Dawa)