Binisita ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang puntod ng kanyang yumaong amang si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos sa Libingan ng mga Bayani sa Fort Bonifacio, Taguig City nitong Miyerkoles nang umaga.

Kasamang dumating ng pangulo si First Lady Liza Araneta Marcos at mga anak na sina Joseph Simon at William Vincent.

Isang misa ang inialay para sa dating presidente na pinangunahan ni Father Roy Onggao, ang Chaplain ng Philippine Army.

Kasamang dumalaw sa puntod ng dating presidente si dating Unang Ginang Imelda Marcos, mga anak na sina Irene Marcos Araneta at Senadora Imee Marcos.

Dumating din ang mga supporte­r ng pamilya Marcos na nakasuot ng kulang puling t-shirt at dumalo sa misa. Agad namang umalis ang pa­ngulo pagkatapos ng misa para sa yumaong ama at hindi na nagbigay ng anumang mensahe.

Matatandaang inabot ng ilang taon bago tuluyang naihimlay sa Libingan ng mga Bayani ang labi ng dating presidente dahil sa pagtutol ng anti-Marcos groups.

(Aileen Taliping)