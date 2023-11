Bagitong walang takot sa pisikalan! Richie Rodger handang makipagbardagulan sa mga kalaban

MALAKING bagay ang paglalaro ni Richie Rodger sa New Zealand national team sa kanyang pagpasok sa PBA.

Kinuha ng NLEX ang Fil-New Zealander bilang 7th pick overall noong September.

Naka-anim na laro din sa Tall Blacks si Rodger.

“I’ve learned from those opportunities with the Tall Blacks,” ani Rodger. “I think it has helped me get to this point.”

Naki-ensayo raw siya sa Road Warriors at nagustuhan ni coach Frankie Lim, hindi na nagpatumpik-tumpik pa nang available pa siya sa seventh.

“Dinala sa amin, gustong maki-ensayo,” ani Lim. “Maayos naman ang laro. Hindi siya flashy, simple, and he just plays.”

Nasorpresa si Rodger, hindi inakala na tatawagin ang pangalan niya sa first round.

Apat na taon na raw siyang naglalaro sa pros sa New Zealand. Malaking tulong ‘yun sa paglipat niya sa PBA.

Handa na siyang makipagbanggaan.

“I think playing professionally, I think it’s going to help in this league,” ani Rodger, 26.

“From the practice and tuneup games, it’s a physical league. That will help me a lot in the physicality in the PBA.”

(Vladi Eduarte)