Andrea nilantad, pinangalanan ang ahas

Ang bongga, ang tapang ni Andrea Brillantes dahil talagang nilantad at pinangalanan niya ang ahas sa buhay niya, ha!

Actually, inirampa pa nga niya ang ahas na ‘yon sa ‘Opulence’ Halloween Ball, ha!

At nang tanungin siya kung ano ang pangalan ng ahas ay kaagad niyang sinabi na Gizmo at dinugtungan pa na, “Akala n’yo iba name niya ‘noh?!”

Hahaha! Pati ang ahas na kumumpleto sa costume niya that night ay nahaluan ng intriga.

Pero siyempre ang ahas na tinutukoy namin ay tunay na ahas at hindi ‘yung iniisip ng mga kalahi nina ‘Marites’ at ‘Marisol’, ha!

Hindi babae na nang-ahas ng lalaki ni Andrea, ‘noh?!

Part nga ng costume niya sa ‘Opulence’ ang 10-foot albino ball python na nakapulupot sa kanya at medyo malikot, ha!

Ang bigat ng ahas, pero kinaya ‘yon ni Andrea maging pasabog lang ang kanyang costume.

Sey nga namin sa kanya, kinarir talaga niya ang mga Halloween party na pinuntahan.

So ano ang inspirasyon niya sa kanyang costume?

Ang biblical figure raw na si Lilith, na first wife ni Adam na naglaho na lang sa Garden of Eden pagkatapos hindi maging sunod-sunuran sa mga kagustuhan nito ang inspirasyon ni Andrea sa costume niya sa event ni Raymond Gutierrez.

Nang mabasa raw niya ang istorya ni Lilith ay naging interested na sa kanya ang Kapamilya young actress.

Ibang klase rin si Andrea na gagawin ang lahat para mangabog lang sa kanyang costume, ha!

She’s so bongga!