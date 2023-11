Ang pagtaas umano ng trust at approval rating ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ay pagkilala ng publiko sa ginagawa ng Kamara de Representantes.

Sa magkakahiwalay na pahayag, sinabi nina Lanao del Sur Rep. Zia Alonto Adiong, Iloilo Rep. Julienne Baronda, at Saragani Rep. Steve Chiongbian Solon na ang mataas na rating na nakuha ni Romualdez sa OCTA Research survey ay magsisilbing ins­pirasyon upang lalong magsumikap ang Kamara sa pagtatrabaho.

Nakakuha si Romualdez ng 61% approval rating at 60% trust ratin­g sa survey na isinagawa mula Setyembre 30 hanggang Oktobre 4.

“We pledge to persistently and fervently redouble our efforts in the realm of legislation, with the singular aim of crafting laws that will foster prospe­rity and well-being for the Filipino people. Together, we will chart a path toward a brighter future for our nation, working tirelessly for the greater good,” sabi ni Adiong, chairperson ng Ad Hoc committee on Marawi Rehabilitation and Victims Compensation.

Sinabi naman ni Baronda na hindi matatawaran ang “work ethic, dedication and passion” ni Romualdez na magsilbi sa bansa at tulungan ang administrasyong Marcos upang mapabuti ang kalagayan ng mga Pilipino.

(Billy Begas/Eralyn Prado)