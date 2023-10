Zoren nagpatutsada sa mga artistang plastik

Mukhang may hugot si Zoren Legaspi sa mga artistang ‘plastik’ ha!

Sa presscon kasi ng serye ni Ruru Madrid, tinanong siya kung ano ang masasabi niya sa bagong action star na bini-build up ng GMA-7.

At heto nga ang mahabang litanya niya:

“Ruru is a good friend of Maverick (anak nila ni Carmina Villarroel). Close friends sila. Walang bukambibig si Maverick kundi okey raw na kasama si Ruru.

“Siyempre, I cannot take his word for it. At noong nakasama ko si Ruru mismo, sabi ko, tama ang sinasabi ng anak ko.

“Noong sinusubaybayan ko si Ruru, pinapanood ko ang mga kilos niya, how he is, kung plastik ba siyang bata, o hindi. Kasi ganoon ako, hindi muna ako nakikihalubilo, pinag-aaralan ko muna lahat.

“Ang na-discover ko, hindi siya plastik. Ang plastik na tao, hindi mo mami-maintain ang pagka-plastik mo. Kaming mga beterano, alam na namin ang kilos ng mga plastik na artista.

“Kaya ako natutuwa, kasi kaibigan ni Maverick si Ruru, and at the same time bini-build up ng GMA si Ruru, so tama lang na bigyan ng opportunity ang isang bata na my talent, at the same time mabait.

“Ganun dapat ang nabibigyan ng opportunity. At na kay Ruru ang mga katangian na `yon.

“Although hindi pa kami nagkakaeksena sa ‘Black Rider’, pero sa tuwing nakikita niya ako, very humble, at lagi siyang lalapit sa iyo, at kahit gaano kalayo ang pagitan n’yo, siya mismo ang lalapit sa iyo.

“So, sana huwag siyang magbago! At sa tingin ko hindi naman siya magbabago!” sabi ni Zoren.

Oh, sino-sino kaya ang mga pinatutsadahan ni Zoren na mga plastik na artista? Mga Kapuso kaya o Kapamilya? Char lang!

Pero totoo naman, si Ruru ang tipo ng artista, na kahit malayo siya, kapag nakita ka niya, lalapitan at babatiin ka talaga. At ang pagbati niya ay puno ng sinseridad at palaging nakangiti, ha!

Kaya tama lang nga na bigyan siya ng pagkakataon o buhusan ng atensiyon ng mga producer, na maging bida, na tulad nga ngayon sa ‘Black Rider’.

Pero sana, pagdating sa pelikula, piliin ang mga proyektong ibibigay sa kanya, para hindi siya nadadamay sa ‘kahinaan’ ng iba, no!

(Dondon Sermino)