Kumpiyansa si Bicol Saro party-list Rep. Brian Raymund Yamsuan na matutuloy ang pagbuhay at moder­nisasyon ng Philippine National Railways’ (PNR) Bicol Express rail line kahit na iniatras na ang pondong uutangin sa China para sa pagpapagawa nito.

Isa sa nakitang indikasyon ni Yamsuan na masisimulan ang Bicol Express project sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang groundbreaking ng resettlement site para sa mga residente ng Laguna at Quezon na daraanan ng proyekto kamakailan.

Ang desisyon umano ng gobyerno na huwag ng ituloy ang loan application sa China na hindi inaksi­yunan ng ilang taon ay pagkakataon umano upang makahanap ang bansa ng ibang may kakayanan upang ibigay ito. Ayon sa Department of Transportation (DOTr), iniatras na nito ang pakikipag-partner sa China para sa South Long Haul, Mindanao Railway at Subic-Clark Railway.

Nakikipag-ugnayan na ang DOTr sa Department of Finance (DOF) para maghanap ng panibagong makakapagpondo sa mga proyektong nabanggit.

Iminungkahi ni Yamsuan ang paggamit ng Public-Private Partnership (PPP) mode para sa Bicol Express kung saan ang gobyerno ang gagastos sa right-of-way samantalang ang makukuha nitong partner ang gagawa ng electromechanical system ng proyekto.

Ang pagdurugtong ng Laguna sa Bicol ang unang package ng 368-kilometrong Bicol Express project. Mula sa 14-18 oras na biyahe, mapapaikli ng regular na commuter train ang biyahe sa anim na oras at 4.5 oras naman sa express trains, ayon sa DOTr. (Billy Begas)