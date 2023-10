TUMULAK ng magkahiwalay na panalo sina International Masters Daniel Quizon at Paolo Bersamina upang manatiling malinis ang karta matapos ang ikatlong round ng 3rd AQ-Prime FIDE Standard Chess Tournament na nilaro sa Ayala Malls, Manila Bay sa Diosdado Macapagal Boulevard sa Paranaque City, Lunes ng gabi.

Ipinagpag ni Quizon si WIM Mary Antoinette San Diego, habang pinisak ni Bersamina si Adrian Dela Cruz upang ilista ang parehong perfect nine points at magsalo sa tuktok kasama si FM Noel Dela Cruz.

Ipinatutupad ang nine rounds Swiss System, tatlong puntos ang bilang sa panalo, isang puntos sa tabla at zero sa talo.

Makakalaban ni Quizon sa round 4 si Bersamina, habang katapat ni Dela Cruz si FM Mark Jay Bacojo.

Anim na tigasing woodpushers ang nagsiksikan sa no. 4 spot tangan ang tig-pitong puntos.

Ito’y sina IM Ronald Bancod, Bacojo, Joel Delfin, Alfredo Balquin, AGM Kimuel Aaron Lorenzo at Ivan Travis Cu.

(Elech Dawa)