Bahagyang nabawa­san ang utang ng Pilipinas sa katapusan ng Setyembre 2023 dulot ng pagbabayad ng gobyerno sa mga utang sa loob at labas ng bansa sa nasabing panahon.

Base sa nilabas na datos ng Bureau of the Treasury (BTr) nitong Martes, ang total outstanding debt ng bansa ay P14.27 trilyon, mababa ng 0.6% o P80.9 bilyon kumpara sa P14.35 trilyong utang noong katapusan ng Agosto 2023.

Tinukoy ng BTr ang pagbaba ng utang sa “net repayments of both domestic and external obligations for the month.”

Malaking bulto o 68.2% ng utang ay kinuha sa Pilipinas habang ang 31.8% ay foreign borrowings.

Ang domestic debt ay naitala sa P9.73 tril­yon, bahagyang mababa kumpara sa P9.79 trilyon noong Agosto.

Ang pagkabawas ng utang sa loob ng bansa ay bunga ng “net redemption of government securities.”

Umabot sa P121.1 bilyon ang inutang sa Pinas sa nasabing panahon, habang P177.9 bilyon naman ang binayaran o net repayment na P56.8 bilyon.

Samantala, ang external debt naman ay umaabot sa P4.53 trilyon noong katapusan ng Setyembre, mas mababa kumpara sa P4.56 tril­on noong Agosto.

“The outstanding external debt for September was reduced by P8.0 billion due to the net repayment of foreign loans and P16.9 billion from the depreciation of third currencies against the US dollar,” ayon pa sa BTr.