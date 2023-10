Undas 2023

Ang November 1 ay ang Araw ng mga Santo at ang November 2 naman ay ang Araw ng mga Kaluluwa.

Matagal na ring nilinaw ng Simbahan ang pakakaiba ng dalawang araw na ito. Pero dahil sa tradisyon nating mgaPilipino, sa dalawang araw na ito ang panahon kung kailan ang mga Katoliko ay bumibisita sa libingan ng kanilang yumaongmga mahal sa buhay. Ipinagtitirik ng kandila at ipinagdarasalnila ang mga kaluluwa ng namatay na makaalis sa Purgatoryo at makaabot sa langit. Purgatoryo ang tawag sa lugar ng mgakaluluwa na wala pa sa tama nitong kalalagyan. Nagdarasal ang mga Katoliko na makaalis ang mga kaluluwa sa purgatoryo at makapapasok sa langit upang magkaroon ng buhay na walanghanggan.

Ang mga bumibisita sa sementeryo ay nag-aalay rin ng mgabulaklak at nakasinding kandila sa puntod ng mga namatay. November 2 ang tinatawag naman na ‘Araw ng mga Kaluluwa’ na halos karugtong lamang nang pag-alaala natin sa mganamayapa nating mahal sa buhay. Isa sa mga espesyal na arawsa bawat pamilyang Pinoy ang Undas dahil dito nagsama-samaang pamilya at magkakamag-anak. Yung iba nga galing pa samalayong probinsya o maging sa ibang bansa na pilit na uuwipara sa mistulang family reunion.

Ang Araw ng mga Patay ay isa sa mga mahahalagang tradisyonnatin. Mahaba ang kasaysayan kung paano ito nagsimula. Bagama’t patuloy ang pagbaha ng mga opinyon at debate nanagsasabing nakasaad ito sa Bibliya.

Konting check lang tayo sa kasaysayan. Noong 10th century, ang Todos Los Santos ay ginugunita tuwing Mayo 13th. Pero dahil sa utos ni Pope Gregory III, ginawa itong November 1upang sabayan ang Samhain—isang espiritwal na tradisyon ng mga pagano kung saan nag-iilaw o nagpapaapoy ng mga bonfire para itaboy ang masasamang espiritu.

Nang maupo si Pope Gregory IV, ang ‘Todos los Santos’ ay pinalawig sa buong Simbahang Katolika. Ang lahat ng mgaKristyanong Katoliko ay iniimbitahang alalahanin at ipanalanginang mga kamag-anak nilang sumakabilang-buhay na.

Nang sakupin ng mga Kastila ang Pilipinas, isa ang Undas samga tradisyong ipinakilala nila sa atin. Simula noon nanatilingbuhay ang tradisyong ito, kung kaya’t sa tuwing sasapit ang Undas, dumadagsa ang milyun-milyong kababayan natin sa mgasementeryo.

Sa ganang akin, hindi na mahalaga kung saan man ito nag- umpisa o kung taliwas ito sa banal na aklat, tayong mga Pilipino ay isa sa mga bansang may pagpapahalaga sa pamilya at kapwa.

Bukod sa pagiging relihiyoso natin, malaki ang pagmamahalnatin sa ating mga mahal sa buhay, kasama na dito ng mganamayapa na. Bilang pag- alala sa kanila,kaya ganito na lang natin ipagdiwang ang okasyon na mistulang isang piyesta dahilnagsasama-sama ang lahat sa pagdarasal hanggang sa salu-saluhabang inaalala ang masasayang araw na kasama pa natin sila.

Wala ito sa pagandahan o mamahaling mga bulalak at kandila, kundi sa pag-aalay ng isang mataimtim na dasal para sa mgapatay.

Ayon sa ating kinagisnang paniniwala, makakatulong ang dasalpara magkaroon ng kapayapaan ang kaluluwa ng isang yumaobago ang pinal na paghuhukom.

Ang araw ng Undas ay maaring para sa mga namayapa na, subalit kung titignan ang malalim nitong kahulugan, isa itongespesyal na sandali para buksan ang ating mga puso na mahalin, pahalagahan at bigyan ng oras ang mga minamahal natin nanabubuhay pa at kasama natin.

Kaya para sa ating mga nabubuhay pa, huwag tayong mapagodna magdasal para sa ating mga magulang, kapatid, asawa, mgaanak at kaibigan.

Dahil dito, ipagdasal natin sila habang buhay pa sila, habangkatabi natin at tulungang makilala ang Diyos na atingTagapagligtas.

Ito ang biggest realization ko pagdating sa Undas: Lahat man tayo ay nakatakdang mamatay, pero may catch at good news dahil may buhay na walang hanggan para mga taongsumunod at naniniwala sa Diyos.

” Ako ang pagkabuhay na mag-uli at ang buhay. Siya nasumasampalataya sa akin bagamat siya ay mamamatay, siya ay mabubuhay. Ang bawat isang nabubuhay at sumasampalataya saakin ay hindi mamamatay magpa­kailanman.”- John 11: 25-26

Ngayong Undas, alalahanin natin silang lahat. Ang kanilangmasasayang oras sa mundo noong buhay sila pero sana lang itodo na natin ang love, love, love sa ating mga loved ones nakapiling pa natin ngayon para sa pagbuo ng mga happy memories na hindi kailanman mabubura hanggang sa kabilang-buhay.