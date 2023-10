ISANG Pinay na certified public accountant (CPA) ang nakaiskor ng pinakamataas na grado sa hanay ng mga kumuha mula sa iba’t ibang bansa para sa May-June 2023 exam sa Certified Management Accountant (CMA).

Siya si Shannen C. Jagwani na nagtapos bilang cum laude sa kursong Accountancy sa University of Sto. Tomas (UST) noong 2022.

Una nang nakapasa sa Certified Public Accountancy licensure exam si Shannen noong October 2022 pero kumuha pa rin ng CMA exams dahil alam nyang magbubukas ito ng maraming oportunidad sa kanya para gamitin ang kanyang pinag-aralan para makapagtrabaho sa ibang bansa.

Ayon sa The Varsitarian, ang official publication ng UST, ginawaran si Shannen ng Jagwani Priscilla S. Payne Outstanding Student Performance award dahil sa nasabing karangalan.

“I believe that merely passing the CMA would open a lot of opportunities for me as well as for my co-passers. Opportunities that would allow us to broaden our knowledge and capabilities and to practice our learnings and skills not only in our country but also globally.” sabi ng beauty and brains Thomasian.

Bukod kay Shannen, pumasa rin sa May-June 2023 CMA exam sina Grace Lui ng De La Salle University na pumangalawa at Shania Lozano ng Mindanao State University – Iligan Institute of Technology na pumang-apat sa nasabing pagsusulit.

Ginanap ang May-June 2023 CMA exam sa Ateneo de Manila University noong May 22 at June 20, 2023. “Congratulations, Shannen! You are not only a source of pride for your parents and alma mater but for the entire Philippines!,” pagbati naman ng The Varsitarian sa kanilang alumna.