Sobrang sweet, maasikaso kay misis: Matteo walang keber kahit magmukhang bodyguard ni Sarah

Super flex si Matteo Guidicelli sa kanyang wife na si Sarah Geronimo dahil sa another successful concert nito with Bamboo last Sunday in SMX Convention Center Clark, Pampanga.

Ang G Productions ng mag-asawang Guidicelli ang nag-produce ng ‘Sarah G x Bamboo Concert’.

Wala ngang keber si Matteo kahit na masabihan siyang stage husband, personal assistant at official photographer ng Popstar Royalty.

Basta for him, gusto niyang palaging kasama ang kanyang maybahay. Tutok na tutok siya sa bawat galaw ni Sarah.

Kahit na busy rin si mister sa pagpo-promote ng kanyang pelikulang ‘Penduko’ na isa sa sampung official entries ng 2023 Metro Manila Film Festival, may ipalalalabas din na serye sa Kapuso network, ang ‘Black Rider’, at morning show na ‘Unang Hirit’, aba, palagi pa rin siyang may time para samahan ang misis, ha!

Marami nga ang naaaliw sa pagbabantay ni Matteo kay Sarah. Kahit noong inaayusan pa lang sa dressing room si misis ay panay na ang kuha ni mister ng picture sa Popstar Royalty.

Si mister din ang umaalalay sa kanyang wifey sa paglalakad from holding area to backstage at kapag need mag-quick wardrobe change si Sarah for her next number.

Ang tanong — masamahan pa rin kaya ni Matteo si Sarah sa next concert nito with Bamboo sa Laguna on November 24? Kasagsagan na kasi ito ng promo para sa kanyang MMFF movie, ha!

Anyway, mukhang suwerte sa isa’t isa sina Matteo at Sarah. Aba, sa career at business ay parehong successful ang mag-asawa!

(Ogie Narvaez Rodriguez)