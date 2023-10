Simbahan pinuna pagsusuot ng Halloween costume

PINUNA ni Taytay, Palawan Bishop Broderick Pabillo ang pagsusuot ng Halloween costume ng mga Pinoy sa paggunita ng All Saints’ Day.

Sinabi ni Pabillo na sa halip na Halloween costume, mga damit ng santo ang dapat isuot ng mga mananampalataya dahil ang okasyon ay All Saints’ Day.

“Ang halloween ay hindi selebrasyon ng katatakutan. Dress like saints and emulate them. Isabuhay natin ang kanilang mga halimbawa, ‘yan ang tunay na pagdiriwang sa All Saints’ Day,” ani Pabillo.

Giit niya, ito ang akmang panahon na tularan ang kasuotan ng mga santo para sa marangal na pagdiriwang at paggunita sa kanilang araw hindi para sa mga walang kabuluhang pagtitipon.

Magugunita na kinondena ng kristiyanong pamayanan ang pagsusuot noon ni Pura Luka Vega ng kasuotan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno sa isang party habang inaawit ang Ama Namin.

“Tulad ng pag-alala natin sa mga banal, sa All Souls’ Day naman alalahanin natin ang ating mga yumaong kaanak, ipagdasal natin ang kanilang kaluluwa. Dapat magtipon ang mga pamilya para gunitain ang

mga masayang alaala ng kanilang namayapang mahal sa buhay,” dagdag pa ni Pabillo.

(Juliet de Loza-Cudia)