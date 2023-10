Sharon nag-apply maging co-host ni Sen Tulfo

Dahil isa raw siya sa huge fans ng public service show ni Senator Raffy Tulfo, bet ng Megastar na si Sharon Cuneta na mag-guest co-host doon.

Nag-offer nga si Mega na handa raw siya mag-co-host sa ‘Raffy Tulfo in Action’ para makasama ang idolong public service host. Gusto rin daw niyang makapagbigay ng tulong sa tao tulad ng ginagawa ng TV host-politician.

Biro pa ng singer-actress, kahit pa raw may shooting sila ni Gabby Concepcion, willing daw siyang isantabi iyon para lang makasama sa sikat na show ni Sen. Raffy.

Sa VIP night ng ‘Dear Heart: The Concert’ sa Okada Grand Ballroom nitong Lunes ng gabi, inawat ni Shawie si Louie Ocampo, na siyang musical director ng concert, para huwag munang tumugtog at ma-acknowledge niya ang presence ng mag-asawang Sen. Raffy and Congresswoman Jocelyn Tulfo na nasa unahang table.

Inamin ni Megastar sa audience na super fan siya talaga ni Sen. Raffy. Avid viewer siya nito kahit noong wala pa ito sa politika.

Hanga si Sharon sa ginagawa nitong pagtulong sa lahat ng mga nangangailangan.

“Sir Raffy, I really admire you. Sana po gabayan kayo ng Panginoon, huwag po kayo magbabago sa paglilingkod ng tapat. Kasi po ang daming nagkakaroon ng power na nako-corrupt. Alam ko po kayo, hindi kayo maaapektuhan. Sir, I love you. I watched you everyday,” chika ni Sharon habang kausap ang senador na nasa audience.

Samantala, bigllang tugon sa mga papuring ibinigay sa kanya ni Mega, tumayo ang butihing senador, magkadikit ang mga palad at marespetong nag-bow kay Shawie.

Kaabang-abang sa publiko kung matutuloy ang pagsasama ng dalawang icon sa sikat na public service show, ha!

For sure, mas marami silang matutulungan kapag nagsanib ang kanilang puwersa, ha!

Bongga!

(Ogie Narvaez Rodriguez)