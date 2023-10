Sharon baka ipina-Tulfo ang mga babaeng lumandi noon kay Gabby

As expected jam-packed ang VIP night ng ‘Dear Heart: The Concert’ sa Grand Ballroom ng Okada Manila nitong Lunes ng gabi.

Dahil Holiday ang October 30, walang trapik at maaga pa lang ay nasa venue na ang mga sosyalerang faney nina Sharon Cuneta, Gabby Concepcion.

May pa-dinner muna bago nagsimula ang inaabangang concert.

Eksaktong 8:30pm nag-start ang second concert ng ex-couple.

Mas maigsi ang show sa Okada Manila compared sa SM MOA Arena.

Wala silang guest artist, as in silang dalawa lang talaga ang nag-perform on stage.

Wala ring partisipasyon ang anak nilang si KC Concepcion, na sa MOA Arena show nila ay nakasama nilang kumanta.

Sa upbeat song number nga ni Gabby, instead mga dancer ang kasama niya, nag-invite na lang siya ng mga fan niyang girls sa stage.

Nagtakbuhan at nag-unahan sa stage ang mga girls para makasayaw ni Gabo habang kumakanta ito ng ‘Manila’ at ‘Awitin mo at Isasayaw ko’.

Sa rami ng nagtakbuhang sosyalerang fans, naalarma tuloy ang security ng hotel at hindi malaman kung paano sila makokontrol, ha!

Nasa unahang table ang mag-asawang Senator Raffy Tulfo at Congresswoman Jocelyn Tulfo kaya nagbiro si Megastar na kung may ‘Wanted sa Radio’ show lang ang senador noong mag-asawa pa sila ni Gabby ay baka napa-Tulfo raw niya ang mga babaeng lumandi sa dating asawa. Hahaha!

Ilang beses naiyak si Shawie. Kailangan pa nga niyang ulitin ang isang kanta dahil hindi niya napigilan ang humikbi.

Tulad ng unang concert noong October 27 ay marami rin ang na-touch at super kinilig sa mga harutan, kulitan, hawak-kamay at titigan ng dating mag-asawa.

Ang nakakaloka, karamihan ng mga nanood sa VIP night show nitong Lunes ay nanood na rin sa SM MOA Arena noong Biyernes.

Manood din kaya sila sa last show nina Sharon at Gabby on November 17 sa Nustar Resorts Cebu?

Malamang, ‘noh?!