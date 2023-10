Pinay golfer Bianca Isabel Pagdanganan umakyat ng 11 pwesto sa world ranking

RATSADA sa buong Oktubre si Bianca Isabel Pagdanganan sa Rolex World Women’s Golf ranking sanhi ng huling dalawang second at isang third place finishes sa Ladies Professional Golf Association Tour ng Estados Unidos at LPGA of Taiwan.

Sa post Martes ng www.rolexrankings.com, sumampa ang 26-anyos, 5-4 ang taas na Pinay shortmaker sa no. 149 na best rank niya ngayong taon pagkahablot ng 3.6 points sa pagsegunda sa 2023 Wistron Ladies Open ng LPGAT nitong Linggo sa Chinese Taipei.

May total points na siyang siyang 35.06.

Umangat si Pagdanganan ng 11 hakbang mula sa ika-160 nang sumegunda sa The Ascendant LPGA Benefiting Volunteers of America noong October 8 sa Texas na rito’y kumolekta siya ng 11 markers.

Pumanhik muna siya sa 233rd pagkakubra ng 7.41 points sa pagpangatlo sa Walmart NW Arkansas Championship noong October1 sa Arkansas.

Paakyat doon, galing siya sa 314th.

Ang iba pang world rated Pinay golfers ay ang kakuwadra ni Pagdanganan sa ICTSI (International Container Terminal Services, Inc.) na si Dottie Ardina (no. 326 sa 16.73 points), si Clarissmon ‘Clariss’ Guce (540th, 6.75); mga nasa ICTSI ring sina Princess Mary Superal (791st, 2.05), Abegail ‘Abby’ Arevalo (871st, 1.49) at Pauline Beatriz Del Rosario (981st, 1.07), at si Chanelle Avaricio (no. 1,515,0.10-pt). (Ramil Cruz)