Pinagtawanan ni Anne: Vice nilangaw

May dalawang bagong segment ang ‘It’s Showtime’ sa pagbabalik nito sa ere.

Una ang game na ‘FUNanghalian’ at ang dance competition na ‘It’s Showdown’.

Unang episode pa lang ay intense at todo bigay na ang dalawang grupong nag-showdown sa ‘It’s Showdown’.

Sa gitna ng intense na competition ay biglang humagalpak sa kakatawa ang Madlang People nang dumapo ang langaw sa buhok ni Unkabogable Phenomenonal Superstar Vice Ganda.

Bet na bet ng audience ang malakas na tawa ni Anne Curtis na tinuro ang langaw.

Aliw at nakakatawa rin ang asar na reaction ni Meme Vice na pinagkaisahan at pinagtawanan siya nina Anne, Ogie Alcasid, at Jhong Hilario.

Hit na hit nga ang scene na iyon na naging viral at trending sa social media.

Nakakaloka naman kasi ‘yung dumapo ang langaw kay Meme Vice on national TV, ‘noh?!

Hahaha!

Bonggels!