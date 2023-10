Pinaalalahanan ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang lahat ng mga bagong halal at re-elected barangay at Sangguniang Kabataan officials na maging tapat sa pagsisilbi sa kanilang constituents sa lahat ng pagkakataon.

Ito ang mensahe ng pangulo matapos batiin ang lahat ng mga nagwaging kandidato sa katatapos na Barangay at Sangguniang Kabataan elections nitong Lunes.

Sa kanyang video message nitong Martes, binigyang-diin ng pangulo ang mahalagang papel ng mga bagong opisyal sa kanilang komunidad at hinimok ang mga ito na magsilbi nang taos-puso at laging unahin ang kapakanan ng mga taong nagluklok sa kanila sa puwesto.

“Binabati ko ang lahat ng mga bago at muling nahalal na barangay at SK officials. Napakahalaga ng inyong papel sa lipunan. Maging tapat po sa lahat ng oras. Lagi po nating unahin ang kapakanan ng sambayanan sapagkat sila po ang dahilan kung bakit nais nating magsilbi sa bayan,” anang pangulo.

Sa pamamagitan aniya ng pagkakaisa at pagsisikap ay maisusulong ang “Bagong Pilipinas” kung saan bawat barangay ay mapayapa, masaya at maunlad, may pagkakaisa, pagkakaunawaan at may kasaganaan.

Nakatanggap din ng ulat si Pangulong Marcos mula kay Commission on Elections (Comelec) Chairman George Garcia na ang 2023 BSKE ay matagumpay na naidaos sa bansa.

Ang pangulo ay bumoto sa Batac City, Iocos Norte nitong Lunes at nakabalik na ngayong Martes sa Malacañang. (Aileen Taliping)