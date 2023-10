Binuweltahan ng National Security Council (NSC) ang gobyerno ng China dahil sa pag-iingay at bintang na “trespassing” ng Pilipinas sa West Philippine Sea.

Sa inilabas na pahayag ng NSC, iginiit ni National Security Advi­ser Eduardo Año na may karapatan ang Pilipinas na magpatrulya sa West Philippine Sea dahil bahagi ito ng exclusive economic zone (EEZ) ng Pi­lipinas.

Masyado aniyang pinapalaki ng China ang isyu sa patrol operations ng Pilipinas sa paligid ng Scarborough Shoal o mas kilalang Bajo de Masinloc gayong bahagi ito ng teritoryo ng bansa.

Nanindigan si Año na patuloy na ipagtatanggol ng gobyerno ang te­ritoryo ng Pilipinas sa kahit na anong paraan.

Pinagsabihan ng kalihim ang China na igalang ang United Nations Convention on the law of the Sea (UNCLOS) at sumunod sa desisyon ng international arbitral tribunal na pag-aari ng Pilipinas ang inaangking teritoryo.

“China is again overhyping this incident and creating unnecessary tensions between our two nations,” ani Año.

Inakusahan ng China ang barko ng Pilipinas na nag-trespassing umano sa karagatang malapit sa Scarborough Shoal na inaangkin nila at nilabag umano ng Pi­lipinas ang kanilang soberenya at internatio­nal rules. (Aileen Taliping)