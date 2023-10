Inulan ng batikos si Rappler CEO Maria Ressa matapos nitong palakpakan ang komento ni dating Uni­ted States Secretary of State Hillary Clinton hinggil sa posisyon ng Amerika kapag may world conflict.

Nag-trending sa X (dating Twitter) ang vide­o kung saan tinalakan ng audience si Clinton sa summit ng 75th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights.

Nagbabala ang lalaki na posibleng makaladlad sa World War III ang Amerika dahil sa binibigay na tulong sa Israel, Ukraine at Taiwan gayundin sa lumalalang sitwasyon sa US-Mexico border.

Nabalot ng tensi­yon ang summit matapos tumangging umupo ang lalaki na patuloy na gumigiit kay Clinton na kondenahin ang “war-mongering speech” ni US President Joe Biden sa Oval Office noong nakaraang Huwebes.

“Well, I’m sorry. But some of us are on Team America despite our flaws and our problems, and our challenges­” sagot ni Clinton sa lalaki na pinalakpakan ng mga audience, kabilang na si Ressa.

Hindi naman nagustuhan ng marami ang palakpak ni Ressa na ginawaran pa mandin ng Nobel Peace Prize award noong 2021.

Bukod dito, kinastigo rin si Ressa dahil sa pagiging neutral habang libo-libong sibilyan ang namamatay sa tumitinding bakbakan sa pa­gitan ng Israel at Pa­lestinian militant group Hamas.

“Maria Ressa is a privileged Nobel Peace Prize winner who always wears Western-tinted glasses,” ayon sa isang netizen.

“Journalists like you and their families are being killed every singl­e day all across Palestine. There’s no ‘common ground,’ there’s only genocide. Or are you only ever on the side of the oppressed when it favors you?” ayon naman sa isang X user.

Nanawagan naman si Ressa na huwag pumatol sa umano’y “inaccurate Twitter attack” laban sa kanya.

“I clapped when someone yelling over others was asked to listen,” paglilinaw niya.