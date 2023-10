Legends bumisita sa Manila City Jail

MAGANDANG araw mga ka-Abante at ka-Depensa. Last Thursday, October 26, tumungo ang mga PBA Legends sa Manila City Jail para magbigay kasiyahan sa pamamagitan ng isang laro at magbigay ng konting mensahe ng pag-asa sa mga PDL o “persons deprived of liberty”, sa kalye ng Oroquieta na malapit sa Isetann Recto.

Ito ay sa paanyaya ni EJ Feihl, siyempre hindi mawawala sina Alvin Patrimonio, Gherome Ejercito, Rodney Santos, Noli Locsin at inyong lingkod Jerry Codinera po.

Pagpasok pa lang sa presuhan, grabe na ang sikip ng kalye, para kang dadaan sa butas ng karayom, nagkalat ang mga motor at bata sa lansangan. Buti na lang naitimbre ng ating mga kapulisan na darating ang ating mga PBA boys.

Sinalubong kami ng mga under trainees na mga estudyante sa PCCR na nagbabalak magpulis. Siyempre ang matikas na warden ng presuhan na si BJMP head na si Warden Soriano.

Ayon kay Sir Soriano, ang Manila City Jail ang isa sa pinakamalaking presuhan sa Metro Manila, may mga 4k plus inmates ang nakatira sa lugar. Malinis, maayos at kaaya-aya ang lugar, hindi tulad ng ibang presuhan na maanggo at mainit ang kanilang dormitoryo ng PDL.

May maikling programa bago maglaro ang mga Legends, nagbigay kami ng kanya-kanyang mensahe sa mga preso, na karamihan ay nahuli sa kaso ng droga.

Tatlong bagay lang ang sinabi ng grupo sa mga PDL, ito ay TIWALA SA DIYOS, may PAG-ASA pa sa buhay, dahil lahat naman ay nagkakamali at huwag nang balikan ang bisyo.

Ang paglaro ng PBA Legends ay nasa sa ilalim ang proyektong BIDA PROGRAM (Buhay Ingatan, Droga’y Ayawan”) ni DILG Sec. Atty. Benjamin C. Abalos.

Dumating din ang Regional Director ng BJMP na si B/Gen. Tangeres sa programa para maghatid ng konting mensahe sa mga PDL at aking kababayan from Cagayan Valley na si J/Supt. Malou Pacion.

Advance happy birthday kay Pareng Robert Evangelista ng Manila City Engineer’s Office.