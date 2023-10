Kaya happy girlfriend: Daniel ‘di pinababayaan si Kathryn kahit busy sa trabaho

After ng ilang taon ay magbabalik na sa pelikula si Daniel Padilla.

Sa panayam sa kanya ni MJ Felipe ng ABS-CBN News ay naikuwento niya na malapit na nilang simulan ang pelikulang ‘Nang Mapagod si Kamatayan’.

“Yes, hetong pagbalik natin after magbakasyon, mag-i-start na tayo ng movie and look test,” sey ni Daniel.

Ayon sa kanya, niluluto raw maigi ang kanyang comeback movie kaya ang tagal simulan since ng kanilang announcement.

“Doon pa lang, kasi nga niluluto talaga nang maigi. So look test pa lang, kapag nag-start naman ang look test at um-okey na ‘yan, ratsada na ‘yan, tatakbo na ang bata, pare.”

Excited na nga rin daw ang co-star niyang si Zanjoe Marudo na simulan ang movie ngayong November.

Tuloy-tuloy nga raw ang magiging shooting nila pero titigil sila ng shoot pagdating ng Christmas holidays at babalik na lang sila next year.

So far sa bahay lang daw sila magse-celebrate ng Christmas at New Year dahil usually naman daw kapag may holiday vacation sila ay biglaan lang daw.

Siyempre bukod sa kanyang pamilya ay magkakasama sila ng girlfriend na si Kathryn Bernardo sa Pasko.

Oh di ba, kahit anong busy ay may time pa rin si Daniel para sa dyowa niyang si Kathryn at sa kanyang pamilya, ha!

Bonggels! (Byx Almacen)