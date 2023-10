Katrina palaban ulit sa pagpapaseksi

Balik alindog si Katrina Halili sa bagong serye na bida si Ruru Madrid.

Matagal-tagal na rin kasi siyang hindi gumagawa ng mga ganitong role, dahil karamihan nga raw ng papel na napupunta sa kanya ay ‘nanay’ na o kaya medyo losyang.

Hindi nga tulad noon na sanay na sanay ang mga fan sa kanya na halos silip na ang alindog niya, at nakikipagbakbakan sa harap ng kamera.

Pag-amin ni Katrina, hindi siya handa sa pagsabak sa ‘Black Rider’.

“Noong malaman ko na sexy assassin ang role ko, na-stress na ako. Eh, kasama ko sina Ruru at Matteo Guidicelli, lalo akong na-stress. Sumakit talaga ang ulo ko.

“Pero okey lang naman, kasi dahil sa stress na `yon, pumayat ulit ako, at bumalik ang liksi ng katawan ko!

“Pero nakakapagod talaga, dahil nag-training talaga ako ng mixed martials arts. Kasi noong tinanggap ko talaga ang role, wala akong idea na ganito, na akala ko mag-uutos-utos lang ako na drug lord.

“Pero sa story conference, napanganga ako, na-shock ako na ang dami palang training, at ako pala talaga ang gagawa ng mga action scenes. Akala ko tagautos lang ako.

“Sabi ko nga, nasanay na kasi ako na nanay na, losyang, paiyak-iyak lang. Sabi ko, ang hirap pala nito. Pero noong ginawa ko na, na-enjoy ko naman. At happy naman ako dahil lumiksi ulit ang katawan ko!” sabi ni Katrina.

Well, sa presscon nga ay todo paseksi na rin si Katrina, na lantad na ang legs niya, ha! At true naman, na balik na ulit ang kurba ng kanyang katawan, at mapang-akit na ulit ang kanyang mukha.

(Dondon Sermino)