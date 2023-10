Kaila Napolis, iba pang PH athlete humabol ng gold sa World Combat

TATLONG gintong medalya ang pinagtulungang ibigay nina jiu-jitsu specialist Kaila Napolis, pares nina world champions Alyssa Kylie Mallari at Rhichein Yosorez ng muay at taekwondo jin Darius Venerable para tapusin ang kampanya ng Pilipinas sa 2023 World Combat Games sa Riyadh, Saudi Arabia para isama sa limang pilak at limang tansong medalya.

Kinubra ng 32nd Phnom Penh, Cambodia Southeast Asian Games champion at 19th Hangzhou Asian Games bronze medalist ang korona sa women’s under-52kgs division nang talunin si Anael Pennetier sa finals sa 2-0.

Napagtagumpayan naman nina Mallari at Yosorez ang mixed muay category nitong nagdaang Linggo, habang sinipa ni Venerable ang ginto sa men’s taekwondo individual poomsae nito namang Lunes.

Nagdagdag pa ng tatlong pilak na medalya ang muaythai na pinagtulungang kunin nina mixed muay thai pair Philip Delarmino at Ariel Lampacan, gayundin sina Islay Bomogao at fighter Rudzma Abubakar. (Gerard Arce)