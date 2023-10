Hinikayat ni Senador Alan Peter Cayetano ang publiko na suportahan ang bagong henerasyon ng mga lider ng Sangguniang Kabataan (SK) sa halip na hilingin na tanggalin ang youth leadership council sa lokal na pamahalaan.

“Madalas nating sabihin na i-abolish na natin iyang SK dahil naging breeding ground of corruption. Eh sino ba ang nagtuturo sa kanila ng corruption? Hindi ba ‘yong matatanda rin? Bakit ‘yong bata ang i-abolish? Baligtad!” paha­yag ni Cayetano.

“Ituloy natin ang SK, pero tulungan, tutukan, at suportahan natin sila. ‘Wag natin sila iwanan. Give advice to them, at pag-pray natin sila,” dag­dag pa niya.

Ayon pa kay Cayetano, dapat ding hikayatin at tulungan ng mga dating pinuno ng SK ang mga susunod na lider upang hindi sila maging tiwali. (Dindo Matining)