Jerson Cabiltes, Nueva Ecija reresbakan San Juan Knights

NAKATUNGHAY sina Nueva Ecija coach Jerson Cabiltes at ang defending champion na Rice Vanguards sa tila déjà vu na serye matapos ibagsak ng kanyang mga ward ang malungkot na 82-86 pagkatalo sa San Juan sa Game 1 ng kanilang best-of-3 semifinals showdown sa North Division ng MPBL (Maharlika Pilipinas Basketball League) 5th season.

Gayunpaman, malalim ang paniniwala ni Cabiltes na makakabawi ang Rice Vanguards sa krusyal na huling dalawang laro na kanila nang nagawa nakaraang taon sa kanilang daan tungo sa pagsungkit ng titulo para sa Nueva Ecija.

“Pinahaba lang namin ang series. Pinahaba lang namin,” sabi ni Cabiltes.

“Hindi kami nakatapos ng malakas. Nakagawa kami ng maraming foul at sumuko kami ng maraming free throws na humantong sa kanilang pagbabalik. As I’ve said, iyon nga ang nangyari. Indibidwal na depensa at team defense ang kailangan namin,” sabi nito. .

“Noong third quarter, nasa early penalty kami. We gave up 35 free throws, they converted 21. So, medyo mabigat iyon. Masyadong maraming free throws kaming ibinigay,” sabi pa ng premyadong coach.

Nahulog din ang Rice Vanguards sa pagbubukas ng kanilang North finals duel sa Knights noong nakaraang taon patungo sa national title kung saan tinalo nila ang Zamboanga Family’s Brand Sardines sa apat na laro.

Ang ikalawang laban ng race-to-2 series ay nakatakda ngayong Biyernes, Nobyembre 3, sa Nueva Ecija Coliseum sa Palayan City. Ang deciding Game 3, kung kinakailangan, ay lalaruin sa Nobyembre 6 sa isang venue na tutukuyin pa ng liga.

Umaasa si Cabiltes sa depensa ng kanyang koponan para pigilan ang mga tulad nina Orlan Wamar, Jr., Marwin Taywan, Michael Jugado, Zach Huang at Rence Nocum.

“Kailangan lang natin silang pigilan, sina Panganiban, Wamar, Nocum, Taywan, Calisaan, at Huang. Ito ay isang koponan na puno ng mga batang manlalaro. Hindi mo masasabing bata pa sila dahil nakaranas na sila. Nasa peak pa lang sila ng career nila ngayon,” komento ni Cabiltes. (Lito Oredo)