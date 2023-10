Jema Galanza, Creamline umakyat sa 4-0 kartada

Mga laro sa Huwebes:

(Santa Rosa Sports Complex)

2:00pm — PLDT vs NXLed

4:00pm — Choco Mucho vs Galeries

6:00 pm — F2 Logistics vs Petro Gazz

MATUTULIS na hambalos ang pinakawalan ni Jessica Margaret “Jema” Galanza upang pagbidahan ang ika-apat na panalo at solong liderato para sa Creamline Cool Smashers matapos matakasan ang masigasig na Farm Fresh Foxies, 25-21, 21-25, 25-20, 25-22, Martes sa ikalawang laro ng 6th Premier Volleyball League 2nd All Filipino Conference sa FilOil EcoOil Arena sa San Juan City.

Sinandalan ng Creamline ang kanilang mga atake upang malampasan ang naghahanap ng unang panalo na Farm Fresh na kinakitaan ng sandamakmak na 30 errors para sa defending champions upang makuha ang magandang panimula sa 4-0 kartada.

Lalong hinila sa ilalim ng team standings ang Foxies tangan ang 0-5 rekord.

Bumira ang 2019 Open Conference MVP ng double-double sa kabuuang 18 puntos mula sa 15 atake, dalawang aces at isang block, kasama ang 10 excellent digs

Nanguna sa puntusan si Michele Theresa Gumabao sa 20 puntos mula sa 18 atake at dalawang blocks, gayundin sina Diana Mae “Tots” Carlos na may 14 puntos at walong receptions at Bernadeth Pons sa siyam.

May ibinahaging 17 excellent sets si Kyle Negrito at dalawang puntos.

“Yung errors namin masyadong marami, talagang hindi maganda iyung nilaro namin, pero iyung Farm Fresh talagang promising sila talaga, kaya sabi ko sa team na hindi sila basta-bastahin kasi may potential iyung team nila, kaya kapag pinagbigyan mo sila, talagang lalaban at lalaban sila. Pero iyung sa errors namin sa sobrang dami, kailangang trabahuhin namin nang husto para sa next game namin,” pahayag ni head coach Sherwin Meneses.

Sumandal ang Creamline sa first set sa kanilang atake sa nakubrang 15 puntos, gayundin sa kanilang service aces at blockings na pinangunahan ni Galanza at Gumabao.

Hindi naman pumayag ang Farm Fresh na malugmok kaya’t nanlaban ito nang husto para pahirapan ang Creamline para magkamali ng sunod-sunod na siyang sinandalan ng Foxies kasunod ng 11 errors para tumabla sa 1-1.

Nanguna naman para sa Farm Fresh si Trisha Tubu sa 19 points mula sa 15 atake, tatlong blocks at isang ace, habang sumegunda si Kate Santiago sa 15 puntos sa 12 atake, dalawang aces at isang block.

Hahanapin ng Creamline ang ikalimang panalo sa rematch ng 1st All-Pinoy Finals kontra Petro Gazz Angels sa Nobyembre 9 sa Philsports Arena, habang susubukang makaresbak ng Farm Fresh para sa unang panalo laban sa Cignal HD Spikers sa darating na Sabado sa ULTRA. (Gerard Arce)