Nakatakdang makipagkita kay Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa Malacañang si Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa November 3, 2023.

Ayon sa Presidential Communications Office (PCO), si Kishida ay darating sa bansa para sa da­lawang araw na official visit sa November 3 at 4.

Inianunsiyo ng Department of Foreign Affairs (DFA) na magkikita ang dalawang lider sa Malacañang at magkakaroon ng bilateral mee­ting kung saan masesentro ang pulong sa is­yung politikal, seguridad, ekonomiya at ugnayan ng mamamayan ng Pilipinas at Japan.

Inaasahang magpapalitan ng pananaw sina Pangulong Marcos at Prime Minister Kishida patungkol sa regional at international issues at mu­ling pagtitibayin ang malalim na ugnayan para sa mas maigting na strategic partnership.

Matatandaang bumisita si Pangulong Marcos sa Japan nitong Pebrero kung saan nakapag-uwi ito ng $13 billion na halaga ng mga kasunduan na inaasahang magbibigay ng dagdag na trabaho para sa mga Pilipino at magpapaangat sa ekonomiya ng bansa. (Aileen Taliping)