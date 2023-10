Hello Aljur: Kylie flinex na sina Robin, Mariel gumastos sa HK trip ng mga anak

Kung hindi pa kinaray ng mag-asawang Senator Robin Padilla, Mariel Rodriguez-Padilla si Kylie Padilla pati ang dalawang anak nito ay baka matagalan pa bago makarating ng Disneyland ang mga bata.

Panay ang pasalamat ni Kylie sa kanyang stepmother na si Mariel at biological father na si Robin sa Hong Kong Disneyland tour nila ng mga anak na sina Alas (Joaquin) at Axl Romeo.

Ibinalandra ni Kylie ang ilang larawan na kuha sa nasabing amusement theme park. May photo rin si Kylie sa ama at sa dalawa niyang half-siblings.

Birthday celebration na rin ito nina Isabella at Gabriella.

Idinaan ni Kylie ang pasasalamat niya kay Robin sa caption ng kanyang post.

Aniya, “Thank you for these wonderful memories tita @marielpadilla & @robinhoodpadilla. The kids are happiest. Happy birthday to my sisters Isabella and Gabriella. So happy all of you got to bond.”

Bagamat hindi nabanggit kung may ambag ba si Aljur Abrenica sa travel ng dalawa niyang anak, gaya ng pocket money, hindi na ito pinagkaabalahan pang usisain ng mga netizen.

Sa Japan trip naman ni Kylie ay bitbit niya ang dalawang anak. Sinabi ni Kylie sa caption ng post sa IG na hindi raw madaling dalhin ang dalawa niyang anak sa abroad nang walang tulong.

Aniya pa, “That’s exactly what I wanted.”

