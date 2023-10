Good boy na talaga! John Amores pumirma ng 1 taon sa NorthPort

OPISYAL nang PBA player ang kontrobersiyal na former JRU player na si John Amores.

Pinagkalooban ng NorthPort Batang Pier ng one-year contract ang bruskong manlalaro dati ng Jose Rizal University Heavy Bombers, na sumikat at umagaw ng atensiyon nang magwala at pagsasapakin ang ilang manlalaro ng College of Saint Benilde (CSB) Blazers sa kanilang laro sa nakalipas na season ng National Collegiate Athletic Association (NCAA).

Ang kontrata ay pinapirma kay Amores ilang araw bago opisyal na sumambulat ang 48th season ng Philippine Basketball Association (PBA) sa Nobyembre 5.

Nakuha sa nagdaang PBA Rookie Draft si Amores ng Batang Pier bilang fifth overall pick.

Winelcome si Amores, na pumirma ng one-year contract, nina Batang Pier head coach Bonnie Tan at assistant coach na si Waiyip Chong, habang kasama ng player ang kanyang representative na si coach Louie Gonzales.

Si Gonzales ang kanyang coach sa Heavy Bombers nang mangyari ang insidente ng pananapak ni Amores.

Magugunitang napatawan si Amores ng indefinite suspension ng NCAA, na nagtuloy naman sa pagtanggal sa kanya ng Heavy Bombers sa koponan.

Bago magpa-draft sa PBA, naglaro muna si Amores sa Maharlika Pilipinas Basketball Association (MPBL) para sa koponang Muntinlupa.

Nakipag-ayos na rin siya sa Saint Benilde squad sa paghingi ng kapatawaran sa kanyang nagawa.

(Abante Sports)