Golden retriever patok sa TikTok! Hatid-sundo ng mga kalaro

PARA sa mga bata, ang highlight ng kanilang araw ay ‘yung payagan silang makapaglaro sa labas kasama ang mga kapitbahay pagkatapos ng kanilang mandatory siesta sa tanghali.

Sa isang subdivision sa San Jose Del Monte City sa Bulacan, hindi lang mga bata ang excited sa paglalaro sa hapon kundi si Trexy, ang isang cute na cute na golden retriever na parang nakawala sa hawla habang nakikipag harutan sa mga batang kapitbahay.

“POV: Pinayagan ka sumama sa mga kalaro mo kasi natulog ka ng tanghali,” saad ng kanyang fur mom na si Isabel sa kanyang video sa TikTok. “Hatid-sundo pa yan ng mga kalaro niya,” saad pa niya sa kayang post.

Aniya, pagkarating ng mga batang kapitbahay galing sa eskwela, automatic na susunduin nila si Trexy para sa kanilang afternoon playtime.

Nakasanayan na ng kanyang furball ito kaya tuwing hapon ay nakabantay na ito malapit sa pinto para sa paparating na mga barkada. Ngunit may isang araw na napurnada ang inaabangan niyang playtime dahil maulan.

Hindi tulad ng ibang bata na pahirapan tawagin pauwi ng bahay, madali naman kausap si Trexy. Isang tawag lang ng kanyang nanay ay dali-dali itong papasok ng kanilang gate.

Patok na patok naman sa mga netizen ang video ni Trexy na makikitang nakikipag-habulan at pinapayagan pa niyang mag-piggyback ride ang mga hooman niyang kalaro.

“NASAN YUNG BIMPO SA LIKOOOD!” pabirong sabi ng isa. Sagot naman ni Isabel, “Nag powder naman po bago lumabas.”

“4 lang sila dahil yung ibang kalaro pinapatulog pa. 😅😅” sabi naman ng isang follower.

“Ang kyotiii. you did an awesome job raising your golden retriever po. ❤️” saad ng isang pa.

“Maalala rin to ng mga bata paglaki nila. na may isang aso silang naging kalaro noon 🥰” sabi naman ng isa.