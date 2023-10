Muli pong bumalik ang inyong lingkod sa Camarines Sur nitong nakaraang linggo upang makiisa sa parangal para sa isang natatangi at hinahangang anak ng lalawigan. Siya po ay si Annie Ramirez, ang gold medalist ng bansa sa sport na jiu-jitsu sa nakaraang 19th Asian Games.

Pinaghandaan pong mabuti ng Team One CamSur at Bicol Saro Party-list ang pagbibigay pugay kay Annie na ginanap sa Fuerte CamSur Sports Complex. Pinangunahan ni CamSur 2nd District Congressman LRay Villafuerte at ng kanyang anak na si CamSur Governor Luigi Villafuerte ang parangal para kay Annie.

Pinagtibay ng Sangguniang Panlalawigan ng CamSur ang isang resolusyon na pumupuri sa kahanga-hangang pagkapanalo ni Annie sa Asian Games. Pinagkalooban din si Annie ng P300,000 cash incentive ng pamahalaang panlalawigan bilang karagdagang pabuya. Ito ay dagdag pa sa mahigit na tatlong milyong pisong natanggap na niya mula sa national government at sa Philippine Olympic Committee.

Lingid sa kaalaman ng karamihan, si Annie po ay tubong Pamplona, Camarines Sur. Dating boksingero ang kanyang ama at maging ang mga kapaitd niya ay mga atletiko rin.

Si Annie ang nakasungkit ng pangatlong medalyang ginto para sa Pilipinas sa nakaraang Asian Games na ginanap sa Hangzhou, China. Nauna na rito ang ginto para sa record-breaking performance ni EJ Obiena sa men’s pole vault, ang isa pang gold ni Meggie Ochoa sa jiu-jitsu, at ang panghuli ay ang matagal na nating pinapangarap lahat—ang gintong medalya sa men’s basketball mula sa Gilas Pilipinas.

Sa kabuuan,18 medalya ang inani ng Pilipinas sa 19th Asian Games—apat na ginto, dalawang silver, at 12 na bronze.

Sa parangal kay Annie, inimbitahin pong makilahok ang mga student-athletes ng Camarines Sur Sports Academy. Nagsilbing inspirasyon para sa mga estudyante ng Academy na nagsasanay sa archery, athletics, boxing, chess, football, futsal, swimming at taekwondo ang pagkawagi ni Annie sa nakaraang Asian Games.

Hindi lang sa Asian Games nakapag-uwi ng gintong medalya si Annie. Noong Southeast Asian (SEA) Games ng 2019, 2022 at ngayong taon ay naka-gold din si Annie sa sport na jiu-jitsu.

Kaya naman talagang proud na proud ang mga taga-CamSur sa kanilang lodi na multi-gold medal winner.

Hinimok ko po ang mga potensiyal na sports champions ng CamSur Sports Academy na pagsumikapan ding makasungkit ng gold sa kani-kanilang mga larangan. Kailangan nga lang ay araw-araw silang magtraining at magpraktis. Walang day-off, walang holiday sa atletang nagte-training para manalo.

Pero sinabi ko rin po sa kanila na dapat ay hindi nila pabayaan ang kanilang pag-aaral dahil mahalaga ang de-kalidad na edukasyon sa kanilang pagtahak ng isang maganda at matatag na kinabukasan.

*****

Sa panahon pong binabasa ninyo ito ay marami na sa atin ang nakapunta na o nagbabalak nang dumalaw sa puntod ng ating mga namayapang mga mahal sa buhay. Mag-ingat po tayong lahat at sana ay maging matahimik at ligtas ang ating paggunita ng All Saints Day at All Souls Day.