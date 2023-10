Eya Laure, Chery Tiggo pinagpraktisan Gerflor

SYMAKAY sa matinding hataw ni Ejiya “Eya” Laure ang Chery Tiggo Crossovers upang madaling sagasaan ang Quezon City Gerflor Defenders sa pamamagitan ng straight set na 25-8, 25-12, 25-20 panalo Martes sa unang laro ng nakalinyang triple-header ng 6th Premier Volleyball League 2nd All Filipino Conference sa FilOil EcoOil Arena sa San Juan City.

Humataw ang dating Santo Tomas Lady Tigresses main hitter ng kabuuang 12 puntos mula sa 11 atake at isang service ace upang madala ang koponan sa 3-1 kartada katabla ang umutas sa kanila sa huling laro na Akari Chargers.

“Naging malaking tulong sa amin iyung pag-focus sa aming services at receive. Siyempre iyun ang pundasyon namin para makaatake kami ng maayos,” wika ng 24-anyos na dating national team member kasunod ng isang linggong pahinga matapos matalo sa Akari.

“Bawat isa sa amin gusto makapaglaro at mailabas iyung nai-training namin and happy na almost lahat nakapaglaro para makita iyung pinagtrabahuhan namin araw-araw,” dagdag ng 5-foot-10 hitter na nag-iisang tumapos ng double digit sa buong laro sa magkabilang koponan.

Naging balanse ang tagpo ng opensa ng Crossovers nang makakuha ng suporta si Laure kina Princess Robles sa 9 points, kasama ang 6 digs, Imee Hernandez sa 7 points, Jasmine Nabor na may 6 points at Czarina Carandang na may 5 markers.

Pokus naman sa depensa si Jennifer Nierva na may 11 excellent digs at 8 receptions.

Dinomina nang husto ng Chery Tiggo ang takbo ng laro na pinalasap ang malupit na atake sa simula pa lamang ng first set upang ikana ang kabuuang 40-of-94 atake, kabilang ang 11 blocks at 8 aces para dalhin sa pang-apat na sunod na pagkatalo ang Gerflor Defenders. (Gerard Arce)