Camille Villar nilibre mga scholar sa ‘Eras Tour’ ni Taylor Swift

INILIBRE ni House Deputy Speaker Camille Villar ang may 100 scholar sa film showing ng Eras Tour ni Taylor Swift sa Vista Mall sa Las Piñas.

Ang mga dumalo, na pawang mga benepisyaryo ng Las Piñas Youth Scholarship program ay binigyan din ng Taylor Swift Eras Tour shirts.

Namigay din ng premyo para sa Best Dressed attendees at nagpa-raffle ng mga gift packs at Samsung tablets sa mga scholars.

Ang Las Piñas Youth Scholarship program ay isang inisyatiba ni Villar na kanyang sinimulan ng siya ay maging mambabatas noong 2019.

Layunin ng programa na matulungang makapag-aral ang mga mahihirap na estudyante. Hanggang noong Hunyo 2023 ay mahigit 3,500 na ang natulungan ng programa. (Billy Begas)