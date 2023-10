Bilang Captain Barbell, Darna: Donny, Belle kailangan paghandaan ang mga seksing costume

Ang lakas maka-Angel Locsin, Richard Gutierrez ng awra nina Belle Mariano, Donny Pangilinan, sa ginanap na Halloween party, ang ‘Shake, Rattle And Ball’: The Alamat Exhibition Gala’, ha!

Kasi nga, naka-Darna costume si Belle, na sobrang identified kay Angel, at naka-Captain Barbell naman si Donny, na alam namang markado rin kay Richard, ha!

Super cute na matching moment nga raw `yon ng DonBelle, at sana nga raw ay palagi silang ganun. At siyempre, wish din nila na after ilang taon, ang dalawa rin ang gumanap sa mga naturang karakter, ha!

Sana nga raw ay ma-reboot ang Darna at Captain Barbell, at ibigay sa dalawa, dahil ngayon pa lang, kering-keri na nila.

Pero siyempre, dapat pagtrabahuhan muna ng DonBelle ang mga karakter na `yon. Dapat makita rin sa mga katawan nila ang improvement.

Si Belle, kailangan pa niyang pag-aralan ang matitinding fight scene na pinagdaanan ni Angel noon. At siyempre, not for anything else, pero dapat may kakaibang ‘appeal’ din si Darna, di ba?

Si Donny, bagamat malaki na rin ang katawan, at may mga muscle, at super athletic din naman, kailangan din niyang i-polish pa ang skills niya sa pakikipagbakbakan. At di ba nga, known talaga si Captain Barbell sa pagkakaroon ng malalaking dibdib, braso, dahil sa pagbubuhat ng mabigat na bakal.

At siyempre, dapat din nilang paghandaan ang mga super paseksing costume, if ever na gawin nila ang Darna at Captain Barbell.

Pero sa totoo lang, ngayon pa lang ay nakikiliti na ang imahinasyon ng mga fan sa kanila, ha!

Heto nga ang chika ng mga faney:

“Such a cuties.”

“Slay. Omg, I love it soo much.”

“Ang gandang Darna at super guwapong Captain Barbell.”

“Sila ang mga super heroes ng buhay ko.”

“Ay, magdyowa pala sina Darna at Captain Barbell, ha!”

Well…