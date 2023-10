Atat na sa rematch! Manny Pacquiao kinumpirma laban kay Floyd Mayweather, Jr.

KINUMPIRMA ng nag-iisang eight-division world champion Manny “Pacman” Pacquiao ang napipintong rematch kay retired undefeated champion Floyd “Money” Mayweather, Jr. na planong itulak sa Disyembre sa Tokyo, Japan.

Nagsasagawa ng matinding pag-eensayo ng 44-anyos na Filipino boxing legend na nagbabakasakali ring makalahok sa 2024 Paris Olympics.

“I’m still active, I’m an active guy, I’m actively training,” pahayag ni Pacquiao sa FightHubTV nang dumalaw ito sa isang event sa Saud Arabia.

“I have an exhibition match this coming December. In Japan. We’re working on it, the opponent. We’re working with Mayweather. Yes [a Mayweather fight].”

Minsan nang nagtapat sina Pacquiao at Mayweather na tinawag na “Fight of the Century” at “Battle for Greatness” noong Mayo 2, 2015.

Nagresulta ito sa 12-round unanimous decision na panalo ng American boxer upang mapanatili ang WBA (unified), WBC, The Ring welterweight title at maagaw ang WBO belt ni Manny na ginanap sa sold-out MGM Grand Garden Arena sa Las Vegas, Nevada.

Lumikom ito ng limpak-limpak na kita na umabot ng mahigit sa $400 million at PPV viewership na 4.6 million upang tanghaling pinakapinanood na sporting event sa kasaysayan ng telebisyon at pay-per-view.

“We’re working on it. Actually, supposedly this coming December, but we’re still working on it and hoping for that exhibition match in Tokyo, Japan,” paglalahad ni Pacquiao na may nakalinya ring umanong exhibition match kontra kay Muay Thai at Kickboxing icon Sombat “Buakaw” Banchamek ng Thailand sa Enero 2024. (Gerard Arce)