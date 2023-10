Andrea pati titulong Queen of Halloween pinatulan

Queen of Halloween ang title ni Andrea Brillantes ngayon.

Si Tim Yap na mismo ang nagbansag o nagbigay ng titulo na `yan kay Andrea.

Well, matapos ngang magpaka-‘Mean Girls’ ni Andrea, kasama ang mga besties niyang sina Criza Taa, Bea Borres, Danica Ontengco, na kung saan ay marami nga ang bumilib, pumuri sa kagandahan, kaseksihan nila, heto nga at ‘manananggal’ naman ang peg niya sa ‘Shake Rattle And Ball’, ha!

Grabe ang effort ni Andrea mula buhok, makeup, outfit (wedding gown na naagnas na) at siyempre, ang pakpak ng manananggal.

Eh, kabogera rin siya pagdating sa pag-emote sa harap ng kamera, kaya mahirap talagang talunin, at sure kang tatabi ka kapag nandiyan na siya.

Heto nga ang mensahe sa kanya ng mga dumalo, nakimasid sa ‘Shake Rattle And Ball’ ng Preview magazine.

“Hands down, the Queen of Halloween’!” sabi ni Tim Yap.

“Yes, that’s my bestie!” sabi ni Bea Borres.

“Woah!” sey ni Danica Ongtengco.

“Grabe ‘yung awra mo Blythe, lumilitaw pa rin ang kagandahan mo kahit ganiyan itsura mo.”

“Kung ikaw ang manananggal na kakain sa akin, kainin mo ako ng buong-buo.”

“Eating and slaying Halloween every year.”

“They cooked, they served, she ate.”

“She killed the assignment.”

Well, ganiyan dapat ang mga artista, super effort sa bawat lugar, party, event na pupuntahan nila, at hindi `yung parang napadaan lang sa kung saan, o napabili lang ng lafang sa tindahan.

Si Andrea, kitang-kita mo ang pagka-‘artista’ na kung sasabak siya sa giyera, sinisiguro niyang uuwi siyang panalo, nakangiti, di ba?

(Dondon Sermino)