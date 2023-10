Alex Eala hahambalos sa W60 ITF tournament

Hangad ni 2022 US Open Junior women’s champion Alexandra “Alex” Eala na tuluyan nitong malampasan ang maaagang pagkakapatalsik sa nakalipas na sinalihang torneo sa pagsabak nito sa main draw ng W60 ITF level tournament na Engie Open Nantes Atlantique sa Nantes, France.

Hahambalos ang 18-anyos na world ranked no. 193 na si Eala sa W60 Nantes round of 32 match ganap na alas-8:30 ng gabi, Manila time, kontra sa home bet na 30-anyos at world ranked no. 389 na si Amandine Hesse ng France sa $60 000 na torneo na nagsimula nong Oktubre 29 at matatapos sa Nobyembre 4.

“Last practice at the Engie Open Nantes Atlantique a W60 ITF level tournament. The Main Draw starts today and I play doubles later with my partner Jessy Rompies (INA). My singles match is tomorrow,” post ni Eala.

Huling sumabak ang 19th Asian Games double bronze medalist na si Eala sa W60 Glasgow kung saan agad itong nakalasap ng kabiguan sa main draw kontra sa top seed na si Suzan Lamens ng Netherlands, 6-2, 4-6, 1-6.

Pilit na paghuhusayin ni Eala ang una nitong naisagawa na mainit na pagsisimula sa laban subalit kinapos sa dulo ng laro.

Nagawang itala ni Eala ang 6-2 na panalo sa unang set subalit kinapos sa momentum sa ikalawang set kung saan nabitawan nito ang 3-2 abante bago ang pagbabalik ni Lamens.

Hindi na nakabawi ang 32nd Cambodia SEA Games triple bronze medalist sa ikatlong set at malasap ang ikalawang sunod na pagkakataon na maagang yumuko siya sa singles competition sa unang round.

Agad din itong nabigo sa Round of 32 ng Jasmin Open laban kay Elise Mertens ng Belgium nakaraang linggo. (Lito Oredo)