6 lugar uulanin sa LPA

ISANG low pressure area o sama ng panahon ang namataan sa Virac, Catanduanes na inaasahang magpapaulan sa anim na lugar sa bansa sa loob ng susunod na mga oras.

Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa), magdadala ng maulap na kalangitan na maykalat-kalat na pag-ulan ang trough o buntot ng LPA sa Bicol, Mimaropa,

Western Visayas, Eastern Visayas, Quezon at Cebu.

Nagbabala rin ang weather bureau laban sa posibleng flash flood at landslide sa mga apektadong lugar.

Samantala, apektado naman ng hanging amihan ang Batanes, Cagayan, Isabela, Aurora, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at Central Luzon.

Makakaranas naman ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulo-pulong pag-ulan o pagkulog at pagkidlat ang Metro Manila at nalala­bing bahagi ng bansa.