19 katao nasawi sa 2023 BSKE

MAY 19 katao, kabilang ang isang kandidato, ang nasawi mula sa 29 insidente ng karahasan na naganap sa idinaos na 2023 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections (BSKE) sa bansa noong Lunes.

Ayon kay Commission on Elections (Comelec) spokesperson John Rex Laudiangco, naitala ang karamihan sa mga insidente ng patayan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM) kung saan may pinakamalalang tensiyon at pinakamaraming ‘red areas of concern’.

Sa ulat, ang ilan sa mga nasawi ay mga kaanak o supporter ng mga kandidato.

Nilinaw naman ni Laudiangco na mababa ang nasabing bilang kumpara sa idinaos na BSKE noong 2018 kung saan ay halos 100 katao ang namatay mula sa 300 insidente ng mga karahasan sa bansa.

Kaugnay nito, sugatan din ang 19 pang katao dahil sa mga insidente ng karahasan na may kaugnayan sa idinaos na halalan. ­

(Juliet de Loza-Cudia)