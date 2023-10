Very jowa na: FranSeth holding hands

Ang bongga ni Seth Fedelin dahil nakita namin siya sa parking ng Enchanted Kingdom na inaantay si Francine Diaz noong Sunday.

Hindi talaga siya pumunta sa holding area hangga’t hindi nakakasama si Francine.

Very jowa nga ang ginawang iyon ni Seth kay Francine pero sabi naman nila sa kanilang huling interview ay wala silang romantic relationship at wala ring nagaganap na ligawan.

Well kung ganun, very gentleman si Seth sa kanyang ka-love team.

Anyways, nasa Enchanted sina Francine at Seth at ang iba pang lead cast ng ‘Fractured’ na sina Kaori Oinuma, Jeremiah Lisbo, Daniela Stranner, Raven Rigor, at Sean Tristan para sa thanksgiving ng nasabing iWantTFC original series.

Kilig ang audience sa performance at nilarong game ng SeVen love team nina Sean at Raven na muntik pang maghalikan.

Iba rin ang hatak sa fans ng KaoMia love team nina Kaori at Jeremiah.

Very sweet naman sa fans si Daniela na gumaganap na kontrabida sa serye.

Nagpaulan naman ng kilig at sweetness ang FranSeth (Francine at Seth) sa kanilang song number.

Sa dulo ng event ay nagkaroon ng fireworks display.

Very romantic naman ang eksena ng FranSeth dahil holding hands sila habang nanonood ng fireworks display.

‘Yun na!