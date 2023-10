Unli paluan, hambalusan! PNVF Challenge Cup itatampok 37 koponan

KABUUANG 37 koponan ang mag-aagawan sa titulo ng Philippine National Volleyball Federation (PNVF) Challenge Cup na tampok ang 20 lalaki at 17 babae simula sa Lunes, Nobyembre 6, na gaganapin sa Rizal Memorial Coliseum.

“Ito ang pinakamalaking local volleyball tournament na makakatulong sa pag-highlight ng season-long activities ng federation,” sabi ni Ramon “Tats” Suzara, presidente ng PNVF.

“At sa napakalaking turnout, magkakaroon tayo ng dose-dosenang mga laban sa halos tatlong linggo ng kumpetisyon.”

Ang Challenge Cup ay gaganapin ang eliminations mula Nobyembre 6 hanggang 9 at 13 hanggang 19 na ang quarterfinals ay naka-iskedyul sa Nobyembre 20 para sa men at 21 para sa women, ang semifinals ay sa Nobyembre 22, samantalang ang finals ay sa Nobyembre 23.

Aabot sa 76 na laban na 48 lalaki at 36 na babae, ayon kay Suzara, na idinagdag na magkakaroon ng hindi bababa sa anim na laban sa isang araw at sa ilang araw ay pitong laro.

Orihinal na nilayon na maging puro local government unit (LGU)-based, ang Challenge Cup, sabi ni Suzara, ay nakakaakit sa mga school team at club mula sa buong bansa.

“Ito ay nagpapakita kung gaano kaaktibo ang volleyball sa antas ng pag-unlad, LGU at paaralan,” sabi ni Suzara. “Ang volleyball ay maaari na ngayong ranggo bilang No. 2 team sport sa bansa pagkatapos ng basketball.”

Kinumpirma ang kanilang partisipasyon sa men’s division ang Plaridel (Quezon), Orion (Bataan), University of Batangas, University of Santo Tomas, Rizal Technological University (RTU)-Basilan at Savouge.

Kukumpleto sa men’s roster ang Cignal, Davao City, Iloilo D’Navigators, VNS, Volida, Philippine Navy at Tacloban City at mga school team na Arellano University, University of the East, Jose Rizal University (JRU), Santa Rosa City, National University, Emilio Aguinaldo College at Marikina City.

Ang Davao City, University of Batangas, Arellano University, Volida, Tacloban City, JRU at RTU-Basilan ay naglalagay din ng mga koponan sa women’s division, na kinabibilangan ng Parañaque City, Philippine Air Force at Tagaytay City.

Kinumpleto ng mga collegiate squad mula sa De La Salle University-Dasmariñas, San Beda University, University of the Philippines (UP), UP Volleyball Club, De La Salle College of Saint Benilde, Lyceum of the Philippines University-Batangas at Colegio de San Juan de Letran ang kategorya ng kababaihan.

(Lito Oredo)